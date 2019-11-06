Група ДТЕК вперше в історії українського бізнесу розмістила «зелені» єврооблігації



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Кошти, залучені від розміщення зелених єврооблігацій, будуть спрямовані виключно на наявні та майбутні проєкти ДТЕК ВДЕ у відновлюваній енергетиці - Тимченко

«Зелені» єврооблігації – це новий інструмент для українських компаній, щоб залучити інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики - гендиректор ДТЕК

ДТЕК ВДЕ першим серед українських компаній розмістив спеціалізовані цінні папери для розвитку відновлюваної енергетики. Дебютні зелені єврооблігації зі строком обігу п’ять років розміщені на суму 325 млн євро за ставкою 8,5% річних.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко зазначив, що «зелені» єврооблігації – це новий інструмент для українських компаній, щоб залучити інвестиції в розвиток відновлюваної енергетики.

«Їх успішне розміщення, безумовно, є успіхом усієї команди ДТЕК. Ми створили унікальну експертизу, що дала змогу реалізувати масштабні й амбітні проєкти. Проєкти, що показали міжнародним інвесторам високий професіоналізм українських компаній», - повідомив гендиректор.

За його словами, це успіх і всієї української енергетики.

«Перед Україною відкрито унікальну можливість створити сучасну енергетику: чисту, ефективну, конкурентну. Дебютне залучення зелених єврооблігацій дає дієвий фінансовий механізм для переходу України до енергобалансу з нижчим СО2», - наголосив Тимченко.

Кошти, залучені від розміщення зелених єврооблігацій, будуть спрямовані виключно на наявні та майбутні проєкти ДТЕК ВДЕ у відновлюваній енергетиці. Задля прозорості та підзвітності використання залучених коштів компанія впровадить систему публічної звітності, що буде показувати розподіл коштів за проєктами й опис самих проєктів. Така звітність буде публікуватися на сайті компанії до моменту погашення позики, що є найкращою ринковою практикою.

«Зелені» єврооблігації з 12 листопада увійдуть до лістингу на біржі Euronext Dublin.

Довідка: ДТЕК розвиває енергетику України. На підприємствах компанії працюють 80 тис. осіб. Підприємства Групи ДТЕК ведуть видобуток вугілля та природного газу, виробляють електроенергію на станціях теплової та відновлюваної енергетики, здійснюють розподіл і постачання електроенергії споживачам, розвивають енергосервісні послуги та мережу зарядних станцій для електромобілів. Генеральний директор ДТЕК – Максим Тимченко. Керують підприємствами в кожному напрямі бізнесу операційні холдинги. Виробничі показники Групи ДТЕК за 2018 рік: видобуток вугілля – 27,2 млн тонн, видобуток природного газу – 1 648 млн куб. метрів, виробництво (відпуск) електроенергії – 34,8 млрд кВт∙год, з них 677,0 млн кВт∙год забезпечили станції відновлюваної енергетики; передавання електроенергії мережами –43,7 млрд кВт∙год. Входить до складу SCM, акціонером якої є Рінат Ахметов.