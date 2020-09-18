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    Економіка та фінанси

    Компанія Roshen почала виробляти вершкове масло

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    Вінницький молочний завод Roshen - основний постачальник молочної сировини для фабрик кондитерської корпорації Roshen - Компанія Roshen почала виробляти вершкове масло
    Вінницький молочний завод Roshen - основний постачальник молочної сировини для фабрик кондитерської корпорації Roshen

    До кінця року масло з'явиться на полицях магазинів у всій Україні

    Компанія Roshen почала виробництво і реалізацію натурального вершкового масла під однойменним брендом. Про це повідомили в пресслужбі корпорації виданню Liga.net.

    Зазначається, що наразі на ринку представлені дві позиції: масло селянське з жирністю 72,6% і масло екстра з жирністю 82,5%.

    «Наразі продукція представлена в більшості супермаркетах Вінницької області, а до кінця року з'явиться на полицях магазинів у всій Україні», – запевняють у Roshen.

    Наступного тижня масло з'явиться в магазинах Одеської області. Потужності Вінницького молочного заводу дозволяють виробляти до 30 тонн масла на добу.

    У корпорації також не виключають, що почнуть виробництво для роздрібних мереж інших видів молочної продукції, щоправда конкретних планів не озвучують.

    Вінницький молочний завод Roshen - основний постачальник молочної сировини для фабрик кондитерської корпорації Roshen. Він забезпечує сировиною не тільки фабрики корпорації, але і зовнішніх промислових споживачів молочної продукції як в Україні, так і за кордоном.

    завод молочна продукція Roshen Вінниччина
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