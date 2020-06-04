Фотофакт. Зеленський позував з медиками у захисних костюмах від Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський у Хмельницькому проінспектував роботу лабораторії мікробіологічних досліджень

Зеленський у Хмельницькому поспілкувався з медиками, яких одягнув Фонд Порошенка

Під час робочої поїздки до Хмельницької області президент України Володимир Зеленський відвідав лабораторію мікробіологічних досліджень ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України». Там глава держави поспілкувався з медиками, а його пресслужба зробила кілька фото, де він разом з лікарями позує в захисних костюмах. Які, своєю чергою, надав цим медикам Фонд Порошенка.

«Протягом двох місяців «Європейська солідарність» розвезла в усі регіони України більше 130 тисяч захисних костюмів медикам від Фонду Порошенка. І ось Зеленський в Хмельницькому, в лікарні з медиками, яким влада так і не виплатила 300% обіцяної надбавки, радісно усміхається на фоні цих самих лікарів, які одягнуті у… захисні костюми від Порошенка, з нашими лого . Так мило», - написала народна депутатка Ірина Геращенко.

Згодом вона додала, що на логотипі захисних костюмів, які Фонд Порошенка передає регіонам - не партійна символіка, в гасло «рятуємо життя».

«На лікарях наша перша розвезена партія, ще навіть без гасла», - додала Геращенко.

Фонд Порошенка та корпорація Roshen закупили понад 100 тис. медичних захисних костюмів

До слова, днями дружина п'ятого президента Марина Порошенко також передала 400 швейцарських ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до Covid-19, 5 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів для медиків Центру сімейної медицини Амбулаторії №7 і Станції екстреної допомоги Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Також нагадаємо, що родина Порошенків передала в Охматдит три тисячі ІФА-тестів.

Станом на 18 травня Фонд Порошенка передав медикам 115 тисяч захисних костюмів.