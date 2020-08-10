У Вінниці запрацював фонтан Roshen



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На відкритті був присутній п’ятий президент України Петро Порошенко

8 серпня у Вінниці відкрили фонтан Roshen. Через карантин та епідемію коронавірусу традиційного концерту за участі українських співаків не було, а сама шоу-програма тривала недовго ‒ близько 30-и хвилин.

На відкриття водограю приїхав і п’ятий президент України Петро Порошенко. Це його другий візит до Вінниці у статусі народного депутата.

Вінничани почали збиратися на світло-музичне шоу задовго до того, як фонтан вперше в цьому році запустили, і станом на 20-у годину на Набережній Рошен було вже багато людей. Попри епідемію та карантин, в масках були одиниці, а соціальної дистанції не дотримувалися тим паче. Правоохоронці, які чергували на місці, слідкували за дотриманням правопорядку, але не за дотриманням маскового режиму чи дистанції.

Як розповіли поліцейські, орієнтовно вони очікували, що на відкриття фонтану завітає близько 3 тисяч людей. Ймовірно, людей було більше. На місці також чергували медики та рятувальники.

Перед запуском водограю до вінничан звернувся п’ятий президент Петро Порошенко, який традиційно приїхав на відкриття фонтану разом з дружиною Мариною.

Петро та Марина Порошенкі завітали на відкриття вінницького фонтану Roshen

«Я хотів би від нашої родини подякувати вам за слова підтримки, яку наша родина відчувала від вас в ці непрості часи. Менше двох місяців тому я втратив батька. Людину, яка була моїм другом. Людину, яка була дуже тісно пов’язаною з Вінницею. Ми отримали десятки тисяч слів співчуття від вас. Я дуже дякую вам за таке дуже тепле, людське ставлення. Без цієї підтримки мені було б набагато важче пройти ці шляхи випробування в цей непростий для нашої родини, для Вінниці і для всієї України рік. Ми точно об’єдналися. Нам точно не вистачає гарного настрою. Точно не вистачає свята.

І наш вінницький фонтан, який зараз відомий вже в усьому світі, через коронавірус довгий час не працював. І зараз нова хвиля. Вони знову хотіли обмежити це. Я хочу сказати, що керівництво Roshen зв’язалося з керівництвом міста, і домовилися, що з сьогоднішнього дня, не зважаючи на коронавірус, не зважаючи на економічну кризу, яка була заподіяна «новими обличчями», не зважаючи на соціальну кризу, навіть не зважаючи на агресію, яку Росія здійснює проти нас, ми будемо святкувати і будемо демонструвати, що ми віримо, що в Україні і Вінниці все точно буде добре. І за те, що тут сьогодні зібралося, може, з десяток тисяч людей для того, щоби зустріти символ нашого міста, я вам дуже дякую. Дякую, що ми разом. Дякую за вашу віру в перемогу. Дякую за ваші посмішки. Дякую за ваші вітання. Все буде добре. І Слава Україні!», ‒ сказав Петро Порошенко.

Після цього експрезидент спілкувався з вінничанами та фотографувався з усіма охочими.

Джерело: vinnitsa.info