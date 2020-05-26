Війна за «Ромашку». Росіяни вимагають заборонити Roshen використовувати етикетку відомих цукерок



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У грудні 2016 року Roshen подала заявку на реєстрацію етикетки, але у 2017-му російська компанія оскаржила цей намір

Російська компанія «Рот Фронт» судиться з українською у Європейському суді загальної юрисдикції з 2017 року за етикетку цукорок «Ромашка»

Московська компанія «Рот Фронт» (Rot Front) хоче через суд Євросоюзу заборонити українській корпорації Roshen використовувати в ЄС етикетку цукерок «Ромашка» із зображенням ромашки. Про це йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що судовий спір між цими компаніями триває ще з 2017 року. У грудні 2016 року українська компанія подала заявку на реєстрацію етикетки, але у 2017-му російська компанія оскаржила цей намір.

Російська фірма вважає, що Roshen не має права використовувати такий зовнішній вигляд етикетки, бо він схожий на їхню продукцію, тому споживач може переплутати виробника. А «Рот Фронт» зареєструвала цю етикетку раніше.

Рішення суд ухвалює у шаховому порядку: у липні 2018 року суд задовольнив заявку російської фірми і відхилив заявку Roshen. У листопаді 2018-го суд вже задовольнив вимогу української корпорації — скасував перше рішення і визнав, що етикетки не настільки схожі, аби споживачі їх сплутали.

Але от вже 13 травня 2020 року суд скасував останнє рішення і знову став на бік російської компанії. Судові витрати за «Рот Фронт» має сплатити Бюро інтелектуальної власності Євросоюзу, а Roshen повинна погасити свої витрати сама.

Європейський суд загальної юрисдикції є судом першої інстанції, його рішення можна оскаржити в Європейському суді.

До відома, корпорація Roshen належить народному депутату, лідеру фракції Європейська солідарність» та експрезиденту України Петру Порошенку.

Нагадаємо, в середині квітня цього року найбільший український виробник кондитерської продукції Roshen, запустив онлайн-магазин і доставку продукції кур'єром у Києві та через «Нову пошту» у всій Україні.