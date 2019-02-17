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    Економіка та фінанси

    Компанія з ОАЕ показала броньовану машину з українським бойовим модулем

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    Компанія з ОАЕ показала броньовану машину з українським бойовим модулем

    Машину Wahash озброїли модулем «Штурм»

    Компанія Calidus LLC (ОАЕ) представила на виставці IDEX-2019 плаваючу бойову броньовану машину Wahash. В якості озброєння арабська фірма використала український бойовий модуль «Штурм». Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

    Бойова машина має двигун на 724 к.с., заявлена швидкість – до 130 км/год (з розгоном до 60 км/год за 19 секунд) та можливість доланням підйому в 55 градусів. Пробіг Wahash без дозаправки – 750 км. Розробник стверджує, що ББМ має належний захист від мін, саморобних вибухових пристроїв та вогнепальної зброї. Десант – 10 чоловік.

    Бойовий модуль «Штурм» (розробник Харківське конструкторське бюро машинобудування) містить 30-мм гармата ЗТМ-1, 7,62-мм кулемет КТ-7,62, 30-мм автоматичний гранатомет КБА-117 і комплекс керованого озброєння «Бар’єр» з чотирма ракетами.

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    Компанія з ОАЕ показала броньовану машину з українським бойовим модулем
    Компанія з ОАЕ показала броньовану машину з українським бойовим модулем
    Компанія з ОАЕ показала броньовану машину з українським бойовим модулем

    Нагадаємо, український безпілотник «Фантом» визнали однією з найцікавіших сучасних бойових машин, представлених на міжнародній виставці озброєнь і військової техніки IDEX-2017 в Абу-Дабі (ОАЕ).

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