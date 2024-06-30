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Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Держспоживслужба: Комунальники оббирають споживачів, які… справно розраховуються
У Держспоживслужбі розповіли про махінації з комунальними платіжками
фото з відкритих джерел

Голова Держпродспоживслужби повідомив про типові маніпуляції з комунальними платежами

Впродовж 2022-2023 років до Держспоживслужби надійшло понад 3,5 тис. звернень від громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг. Лише у Львівській області за зверненням споживачів місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн. В інтерв’ю «Главкому» очільник Держспоживслужби Сергій Ткачук розповів про поширені махінації з комунальними платежами.

«Це дуже високий показник звернень громадян у межах конкретної галузі. Коли почали розбиратися, виявилося: люди нарікають на неякісно надані послуги з утримання житлових будинків та прибудинкових територій; невідповідність послуги з постачання теплової енергії нормативним параметрам; порушення розподілу між споживачами спожитих у будинку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання», – каже Ткачук.

Ткачук додає, що типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування тарифів на житлово-комунальні послуги є: включення до собівартості непередбачених законодавством витрат; справляння плати з населення за незатвердженими тарифами; недотримання встановлених законодавством термінів введення нових тарифів тощо. 

«Поширеною маніпуляцією з боку комунальних постачальників є нарахування за спожите тепло, згідно із загальнобудинковим лічильником. У платіжки включаються суттєво більші витрати споживання, які постачальник виводять на основі завищеної площі квартир і внутрішньо-будинкової території. Передовсім оббирають мешканців, котрі своєчасно розраховуються за комуналку. Це вже набуло масового характеру, особливо помітно у Києві», – наголосив очільник Держспоживслужби.

Зазначається, що українці також скаржилися на комунальних теплопостачальників, які відмовлялися проводити перерахунки за надання неякісних житлово-комунальних послуг. Лише у Львівській області за зверненням споживачів місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн.

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Теги: Київ Львів комуналка Україна

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