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    Економіка та фінанси

    Конкурс грантів «Громада своїми руками» стартує з акцентом на безбар'єрність

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    Конкурс грантів «Громада своїми руками» стартує з акцентом на безбар'єрність

    У 2021 року розширилася географія конкурсу, з'явилася можливість подавати проєкти з інклюзивною складовою

    «Громада своїми руками» – це конкурс грантів від компанії ДТЕК для благоустрою населених пунктів та розвитку співпраці між жителями, бізнесом і адміністраціями на місцях. Проєкт базується на принципах ESG і відповідає цілям сталого розвитку ООН.

    Метою конкурсу є активізація місцевих жителів для поліпшення соціальної інфраструктури. У кожного є можливість подати заявку на реалізацію проєкту для благоустрою громади, після чого конкурсна комісія визначить проєкти-переможці, яким буде надано фінансування. Сума одного гранту може досягати 80 тис. грн.

    Проєкт «Громада своїми руками» існує з 2013 року на територіях, де представлений бізнес ДТЕК Енерго. Цього року ініціативу підтримали також бізнеси ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ВДЕ. Всього участь в конкурсі можуть взяти 32 громади 11 областей України.

    Вперше особливий акцент у проєкті приділено аспекту створення безбар'єрного середовища, інклюзивності в широкому сенсі. Це передбачає розвиток доступної соціально-орієнтованої інфраструктури для людей з інвалідністю та соціально-незахищених верств населення.

    «Громада своїми руками» дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підприємства групи ДТЕК. Компанія є надійним партнером місцевих громад з 2013 року. За цей час в рамках конкурсу було реалізовано близько 1500 проєктів. Цього року географія проєкту розширилася на території присутності бізнесів ДТЕК Нафтогаз і ДТЕК ВДЕ, а значить більше проєктів ми зможемо підтримати і реалізувати разом з громадами. Особливий фокус проєктів цього року – безбар'єрність. ДТЕК приєднався до ініціативи Першої Леді «Бізнес без бар'єрів», і ми пропонуємо конкурсантам звернути увагу на створення безбар'єрного середовища, доступності і комфорту з урахуванням європейських стандартів. Наша місія – працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. І такі ініціативи – наш внесок у розвиток України», – прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

    З 2013 року ДТЕК інвестував у сталий розвиток 19,5 млрд гривень.

    Теги: ООН конкурс бізнес громада ДТЕК
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