Кум Єрмака Тищенко відчуває себе справжнім господарем життя, де закон це – він
Під час чергового локдауну Тищенко закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі
Мухи, Коля, «каклєта» і Зеленський
Ви ж пам'ятаєте, друзі, як рік тому Тищенко і його ресторан мали всіх у носі. Весь бізнес тоді потерпав від карантину і тільки Колін «Велюр» працював як годинник. Зеленський мусив навіть проводити бесіду зі своїм дружбаном і пояснювати Колі – у цій країні закон – один для всіх.
Однак Тищенко цей урок не засвоїв. Під час чергового локдауну він закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі, яким керує дружина Олександра Скічка.
Колі начхати на Зеленського.
Йому по цимбалах на громадську думку.
Він усіх мав на увазі. Кум Андрія Єрмака відчуває справжнім господарем життя. Де закон це – він.
Джерело: блог Сергія Руденка