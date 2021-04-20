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    Думки вголос

    Кум Єрмака Тищенко відчуває себе справжнім господарем життя, де закон це – він

    Зображення: Схеми - Кум Єрмака Тищенко відчуває себе справжнім господарем життя, де закон це – він
    Зображення: Схеми

    Під час чергового локдауну Тищенко закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі

    Мухи, Коля, «каклєта» і Зеленський

    Ви ж пам'ятаєте, друзі, як рік тому Тищенко і його ресторан мали всіх у носі. Весь бізнес тоді потерпав від карантину і тільки Колін «Велюр» працював як годинник. Зеленський мусив навіть проводити бесіду зі своїм дружбаном і пояснювати Колі – у цій країні закон – один для всіх.

    Однак Тищенко цей урок не засвоїв. Під час чергового локдауну він закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі, яким керує дружина Олександра Скічка.

    Колі начхати на Зеленського.

    Йому по цимбалах на громадську думку.

    Він усіх мав на увазі. Кум Андрія Єрмака відчуває справжнім господарем життя. Де закон це – він.

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ бізнес закон ресторан Олександр Скічко Микола Тищенко коронавірус
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