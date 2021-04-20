Кум Єрмака Тищенко відчуває себе справжнім господарем життя, де закон це – він

Під час чергового локдауну Тищенко закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі

Мухи, Коля, «каклєта» і Зеленський

Ви ж пам'ятаєте, друзі, як рік тому Тищенко і його ресторан мали всіх у носі. Весь бізнес тоді потерпав від карантину і тільки Колін «Велюр» працював як годинник. Зеленський мусив навіть проводити бесіду зі своїм дружбаном і пояснювати Колі – у цій країні закон – один для всіх.

Однак Тищенко цей урок не засвоїв. Під час чергового локдауну він закотив вечірку на честь своєї дружини у готелі, яким керує дружина Олександра Скічка.

Колі начхати на Зеленського.

Йому по цимбалах на громадську думку.

Він усіх мав на увазі. Кум Андрія Єрмака відчуває справжнім господарем життя. Де закон це – він.

Джерело: блог Сергія Руденка

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