У Зеленського закликали Кабмін виплатити борги «зеленим» інвесторам

Заборгованість «Гарантованого покупця» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має терміново вирішити проблему боргів держави перед інвесторами у відновлювану енергетику, щоб вирішити кризу платежів в секторі зеленої енергетики.

Як йдеться в листі Офісу президента на адресу Європейської бізнес асоціації, відповідне розпорядження Офіс президента дав уряду на початку квітня.





«Відповідно до законодавства саме Уряд України забезпечує проведення державної політики щодо регулювання національної економіки», – вказується у відповіді ОП на лист Європейської бізнес асоціації.

Перед цим ЄБА направляла листа в ОП з проханням вирішити проблему боргів в секторі зеленої енергетики, оскільки криза вже призвела до зневіри інвесторів в Україну та відтоку іноземних інвестицій з держави.

«Кабінету міністрів України запропоновано забезпечити опрацювання порушених у листі питань та вжиття відповідних заходів реагування», – написала заступник голови ОП Юлія Свириденко.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

На думку виконавчого директора Асоціації сонячної енергетики України Артема Семенишина, через боргову кризу в секторі зеленої енергетики Кабінет міністрів України позбавив роботи 5 тисяч українців, які протягом декількох років були зайняти в процесі будівництва об’єктів зеленої енергетики в Україні та інших суміжних підприємствах галузі.

Станом на 1 квітня підприємствам «зеленої» енергетики перераховано 4,6 млрд грн із суми «старого» боргу 2020 року. Рівень розрахунків держави з виплати такого боргу становить 20%.

Заборгованість держпідприємства «Гарантований покупець» перед підприємствами відновлюваної енергетики сягає 17,8 млрд грн.

За результатами опитувань, які організувала експертна організація DiXi Group, понад 80% українців зацікавлені у зменшенні шкідливих викидів в навколишнє середовище і підтримують розвиток зеленої енергетики в Україні.