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    Економіка та фінанси

    Кожен четвертий споживач газу Сумщини сплачує за газ online

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    Кожен четвертий споживач газу Сумщини сплачує за газ online

    За допомогою онлайн-сервісів можна економити час і гроші

    Понад 100 тисяч клієнтів надають перевагу особистому кабінету на сайті 104.ua та мобільним додаткам 104 Mobile. 7 тисяч клієнтів користуються viber-ботом 7104UA.

    Завдання «Сумигаз Збут» зробити сервіси максимально доступними і комфортними, забезпечуючи до них доступ 24 години на добу. Споживачі ж все більше віддають перевагу онлайн-послугам, тому компанія розширює функціонал сервісів, адже з їх допомогою можна економити час і гроші.

    «Уперше всі користувачі viber-ботом 7104UA отримали можливість завантажити рахунок за жовтень у форматі PDF. Нагадаємо, що багатофункціональність цього онлайн-сервісу надає чудову можливість додати декілька особових рахунків в пункті меню «Налаштування». І таким чином контролювати розрахунки не лише за своїм домоволодінням, а й допомогти з газовими питаннями своїм близьким, наприклад, батькам» - сказала директор «Сумигаз Збуту» Олена Руденко.

    Для реєстрації в чат-боті 7104ua необхідно відкрити меню Viber, вибрати розділ меню «QR-код», після чого навести камеру телефону на зображення з кодом. Далі ввести номер особового рахунку, суму останнього платежу або номер лічильника газу. Зареєструватися можна за допомогою детальної інструкції.

    Фахівці «Сумигаз Збут» надалі мають намір розширювати перелік сервісів і вдосконалювати діючі, що дає можливість істотно оптимізувати процес обслуговування споживачів газу, забезпечуючи його високу швидкість і якість.

    газ гроші Сумщина час
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