В Кабміні припускають, що Росія може прокачувати газ через Україну без контракту



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Україна разом з європейськими парнерами обговорювала можливі сценарії транзиту газу Росією без контракту

В уряді не виключають, що Росія продовжить транспортування газу без укладення контракту з Україною.

Про це повідомив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

За його словами, якщо Росія буде продовжувати прокачувати газ без контракту, Україна буде фіксувати це «з юридичної точки зору».

«Я думаю, що будемо певним чином вести відповідну юридичну практику», - заявив Оржель.

Міністр зазначив, що українська сторона разом з європейськими партнерами обговорювала можливі сценарії транзиту газу без контракту.

«Ми пропрацьовуємо цей сценарій. Більше того, ми з європейцями його пропрацьовуємо. Формально, якщо газ буде йти (через українську ГТС - ред.) - це буде контрабанда. Тобто в нас немає відносин і формально через нашу територію провозять певну товарну продукцію. Разом з тим, ми намагаємось показати, що ми максимально готові до підписання договорів. Ми є максимально конструктивні. Якщо, наприклад, «Газпром» каже: « А який же буде тариф?», то ми взагалі даємо матрицю тарифів, в залежності від обсягів і строків, в які вони хочуть прокачати», - сказав Оржель.

Російський газовий монополіст «Газпром» раніше сьогодні заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинний контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.