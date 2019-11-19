Міністр назвав граничну ціну на газ у 2020 році



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В українських підземних газових сховищах достатньо запасів газу, щоб навіть без транзиту пройти опалювальний сезон

Ціна на газ для населення на початку 2020 року буде нижчою за 8,55 тис. гривень за тис. куб. м. Про це в ефірі програми Свобода слова на ICTV сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

«Я думаю, що уряд забезпечить в 1-му кварталі 2020 року ціну на газ нижчу, ніж ціна в 1-му кварталі 2019 року і це важливо, тому що у нас може припинитися транзит газу», - сказав Оржель.

При цьому він додав, що в українських підземних сховищах достатньо запасів газу, щоб навіть без транзиту пройти опалювальний сезон 2019/20.

Нагадаємо, після зниження цін на газ з квітня в цілому на 32%, на листопад Нафтогаз підвищив вартість газу більш ніж на 600 гривень (14,6%).

Раніше в Нафтогазі спрогнозували, що ціна на газ в листопаді-грудні складе 7 184,8 гривень/тис. куб. м (без ПДВ).

Також у компанії заявили, що з січня ціни на газ для населення будуть ринковими.

Крім того нагадаємо, що російський газовий монополіст «Газпром» заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

«Нафтогаз України» повідомляє, що отримав пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року від російського «Газпрому».

Як повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, пропозиція від «Газпрому» надійшла факсом.

«Нарешті отримали факсом пропозицію від «Газпрому», про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції). Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом. Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил», – написав Вітренко 18 листопада у Фейсбуці.