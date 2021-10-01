Ситуація з ціновими обмеженнями в Бурштинському енергоострові потребує втручання НКРЕКП, – експерт

Калуська ТЕЦ, яка працює в Бурштинському енергоострові, вже майже місяць працює в кризовому режимі критично малих запасів вугілля

«Ціни на оптовому ринку електроенергії в торговій зоні «Бурштинської ТЕС» у 2,8 рази нижчі, ніж у сусідніх країнах ЄС», – Омельченко

НКРЕКП повинна невідкладно втрутитися в ситуацію з ціновими обмеженнями в Бурштинському енергоострові через ризик зриву опалювального сезону. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«З чинними ціновими обмеженнями в торговій зоні «Бурштинської ТЕС» збитковій генерації буде вкрай складно виконати завдання прем’єра з накопичення достатніх запасів вугілля, а у результаті – забезпечити належну підготовку та стабільне проходження ОЗП. Ситуація потребує невідкладного втручання НКРЕКП і перегляду цінових обмежень у Бурштинському енергоострові до рівня в ОЕС України», – зазначив експерт.

Омельченко зазначив, що ціни на оптовому ринку е/е в торговій зоні «Бурштинської ТЕС» у 2,8 рази нижчі, ніж у сусідніх країнах ЄС.

«Це закриває шлях електроенергії з ЄС до України та залишає країну сам на сам з цінами, що не покривають собівартості виробництва електроенергії. У ситуації браку коштів і високих цін на енергоресурси у світі, плани Міненергетики в осінньо-зимовий період (ОЗП) покрити дефіцит вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення імпортних поставок виглядають непереконливими», – додав Омельченко.

Нагадаємо, Калуська ТЕЦ, яка працює в Бурштинському енергоострові, вже майже місяць працює в кризовому режимі критично малих запасів вугілля та вже кілька разів зупинялася через відсутність палива на станції.

Керівництво Калуської ТЕЦ кілька разів просило уряд і НКРЕКП підвищити цінові обмеження до рівня хоча б мінімальної собівартості виробництва струму на ТЕЦ і ТЕЦ.