Бюджет «ДНР»: скільки грошей РФ витрачає на утримання «республіки»

Бюджет так званої ДНР більш ніж на три чверті складається з російських дотацій

Основна частина доходів окупованої частини Донеччини – надходження від РФ

Очікувані доходи бюджету так званої ДНР на 2021 рік складали 148 млрд російських рублів (близько 53 млрд грн). Про це із посиланням на власні джерела в «уряді» «ДНР» повідомляє Telegram-канал «Донбаський кейс».

Зазначається, що понад три чверті від цих грошей – 116 млрд зі 148 – не власні доходи так званої «республіки» від продажу вугілля, металу чи акцизні податки, а так звані «безповоротні цільові надходження».

«Зрозуміло, що це кошти, виділені Росією на різні цілі. Варто враховувати, що це дані з проєкту бюджетного кошторису за підсумками 2021 року, за фактом «безповоротна» допомога Росії за підсумками року може виявитися значно більшою», – повідомляють автори каналу.

Що стосується статей доходів, які «ДНР» забезпечує собі сама, лідирує за обсягами доходів такий пункт, як «Податкові та неподаткові доходи».

Нагадаємо, на думку представника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

Також нагадаємо, що після проведення багаточисельних масових заходів в ОРДЛО, які були спрямовані на популяризацію участі у голосуванні до Держдуми РФ, та, зокрема, політичної партії «Єдина Росія», ситуація з захворюваністю на Covid-19 в окупованих районах Донбасу погіршилася.

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