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    Економіка та фінанси

    Бюджет «ДНР»: скільки грошей РФ витрачає на утримання «республіки»

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    Бюджет так званої ДНР більш ніж на три чверті складається з російських дотацій - Бюджет «ДНР»: скільки грошей РФ витрачає на утримання «республіки»
    Бюджет так званої ДНР більш ніж на три чверті складається з російських дотацій
    фото: a-krotov.livejournal.com/1023119.html

    Основна частина доходів окупованої частини Донеччини – надходження від РФ

    Очікувані доходи бюджету так званої ДНР на 2021 рік складали 148 млрд російських рублів (близько 53 млрд грн). Про це із посиланням на власні джерела в «уряді» «ДНР» повідомляє Telegram-канал «Донбаський кейс».

    Зазначається, що понад три чверті від цих грошей – 116 млрд зі 148 – не власні доходи так званої «республіки» від продажу вугілля, металу чи акцизні податки, а так звані «безповоротні цільові надходження».

    «Зрозуміло, що це кошти, виділені Росією на різні цілі. Варто враховувати, що це дані з проєкту бюджетного кошторису за підсумками 2021 року, за фактом «безповоротна» допомога Росії за підсумками року може виявитися значно більшою», – повідомляють автори каналу.

    Що стосується статей доходів, які «ДНР» забезпечує собі сама, лідирує за обсягами доходів такий пункт, як «Податкові та неподаткові доходи».

    Нагадаємо, на думку представника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

    Також нагадаємо, що після проведення багаточисельних масових заходів в ОРДЛО, які були спрямовані на популяризацію участі у голосуванні до Держдуми РФ, та, зокрема, політичної партії «Єдина Росія», ситуація з захворюваністю на Covid-19 в окупованих районах Донбасу погіршилася.

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    Теги: Росія ДНР ЛНР податки вугілля ОРДЛО
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    Бюджет «ДНР»: скільки грошей РФ витрачає на утримання «республіки»