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    Економіка та фінанси

    Використання ринкового індикатора при розрахунку ціни вугілля є обґрунтованим - експерт

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    Скасування методики &laquo;Роттердам +&raquo; або її коригування входить до повноважень НКРЕКП, а не АМКУ, - експерт - Використання ринкового індикатора при розрахунку ціни вугілля є обґрунтованим - експерт
    Скасування методики «Роттердам +» або її коригування входить до повноважень НКРЕКП, а не АМКУ, - експерт

    Підхід використання ринкового індикатора або індикатора ціни на західних ринках - це абсолютно правильний принцип, - Котко

    Скарга НАЕК «Енергоатом» до Антимонопольного комітету України (АМКУ) за формулою «Роттердам +» не має логічного економічного обґрунтування. Для розрахунку тарифу атомної генерації діє аналогічна «Роттердам +» методика. У тарифі для «Енергоатому» враховується спотова ціна уранового концентрату на міжнародному ринку. Це підтвердив президент «Першої енергетичної Асоціації України» Василь Котко.

    «Звичайно, так - тим більше, що це заявила Кривенко (керівник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - ред.). Дійсно, ринкові ціни (на паливо - ред.) Враховуються для «Енергоатому», тим більше, він практично все імпортує», - заявив Котко.

    Ціни на ядерне паливо закладаються в тариф «Енергоатому» згідно з імпортним паритетом, відповідно до світових біржових цін на урановий концентрат.

    Скасування методики «Роттердам +» або її коригування входить до повноважень НКРЕКП, а не АМКУ.

    «Таких повноважень у Антимонопольного комітету нема. Це абсолютно точно», - вважає Василь Котко.

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    Формула «Роттердам +» була введена Постановою НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електроенергії». В ціну електроенергії закладається вартість вугілля, виходячи з котирувань індексу API2. Індекс цін на вугілля API2 - комбінація цін, що повідомляють два незалежних комерційних постачальника інформації про ринок вугілля Argus і McCloskey. Індекс відображає ціну на імпортоване в північно-західну Європу вугілля в трьох основних портах - Амстердам, Роттердам і Антверпен.

    Експерт звертає увагу на обгрунтованість використання методики «Роттердам +».

    «Сам принцип, підхід використання ринкового індикатора або індикатора ціни на західних ринках - це абсолютно правильний принцип, враховуючи, що вугілля у нас після того, як з Донбасом проблеми виникли, і він став дефіцитним. У таких випадках якраз ціна імпорту і є тим індикатором, на який потрібно рівнятися. В цьому відношенні це абсолютне виконання всіх економічних законів, це правильно», - впевнений Котко.

    Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила доцільність використання принципу імпортного паритету під час розрахунку ціни енергетичного вугілля і формули «Роттердам +».

    Нагадаємо, АМКУ 24 січня оголосив про прийняття до розгляду скарги голови «Енергоатому» Юрія Недашковського на Постанову НКРЕКП «Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електроенергії», що більш відома під назвою «Роттердам +».

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