«Криворіжгаз» інвестував за три роки у газові мережі 21 млн грн

З 2018 по 2020 роки, компанія здійснила реконструкцію майже 8 км газопроводів

Оскільки газорозподільну систему будували ще в 1960-70-х, кількість газопроводів, які потребують ремонту, стрімко зростає

Інвестицій у розмірі 20,99 млн грн. «Криворіжгаз» направив на реконструкцію і модернізацію мереж та капітальний ремонт обладнання на газорозподільних пунктах у 2018 - 2020 роках. Проте, цих коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж Кривого Рогу та Криворізького району.

Діючий тариф на доставку газу не дає можливості АТ «Криворіжгаз» здійснити повноцінний редизайн систем розподілу газу. В тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел фінансування. Заходи з комплексного оновлення газорозподільних мереж, дозволять компанії зменшити витрати технологічного газу, а значить – у довгостроковій перспективі – зменшити навантаження на споживачів газу.

Обсяг інвестицій у газорозподільну систему області визначається НКРЕКП. Усі кошти, визначені у тарифі на розподіл, інвестуються у державні мережі в повному обсязі. Виконання інвестиційної програми неухильно контролюється регулятором. Проте, оскільки газорозподільну систему будували ще в 60-70-х роках минулого століття, кількість газопроводів, які потребують ремонту, стрімко зростає.

З 2018 по 2020 роки, компанія здійснила реконструкцію майже 8 км газопроводів, замінила 415 відключаючих пристроїв, 47 станцій катодного захисту мереж від корозії, виконала заміну 18 застарілих ШГРП на сучасні та надійні виробництва Львівського заводу RGC Production.

«У 2021 році АТ «Криворіжгаз» замінить 8 ГРП та 15 ШГРП, 15 станцій катодного захисту мереж від корозії. 951 будинок отримає нові КБРТ» – зазначив технічний директор АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Увесь комплекс робіт виконується за рахунок коштів з тарифу на розподіл природного газу. Тож для успішної реалізації запланованих заходів, важлива вчасна оплата клієнтами компанії послуги з доставки газу.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.