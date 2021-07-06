Повернення ДТЕК на РДН жодним чином не вплинуло на рівень цін на електроенергію, – «Центр Разумкова»

2 липня ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» (РДН) упали до історичного мінімуму

Повернення компанії «Д.Трейдинг» на ринок на добу наперед (РДН) жодним чином не вклинув на збільшення ціни на електричну енергію.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Сьогодні на РДН «повернувся» «Д.Трейдінг». Компанія збільшила обсяги закупки електроенергії, однак ціна навпаки знизилася. Обсяги закупівлі електроенергії 6 липня склали 9,1 млн кВтг, 7 липня – 34,2 млн кВтг. Разом з цим ціна на ринку на добу наперед 7 липня впала на 126 грн/МВтг, або 14,7% у порівнянні з 6 липня та склала 734,85 грн/МВтг», – наголосив експерт.

Він наголосив, шо це стало ще одним підтвердженням, що причиною різкого падіння цін на електричну енергію на початку липня стали маніпуляції трейдерів-спекулянтів і недосконалі правила роботи ринку, які затверджує НКРЕКП.

«Насправді питання щодо надзвичайної волатильності цін та їх регулярні провали скоріше пов’язані із недосконалими правилами ринку, що постійно змінює НКРЕКП (уже 23 рази за 2 роки). Замість того, щоб прислухатися до порад Секретаріату Енергетичного співтовариства та українських експертів Регулятор шукає винних», – повідомив експерт «Центру Разумкова».

За його словами, у фокус уваги НКРЕКП і АМКУ мають потрапити не тільки покупці електроенергії, але і продавці, особливо якщо вони виставляють заявки по ціні нижче собівартості виробництва електроенергії будь-якого виду генерації.

Нагадаємо, 2 липня ціни на електроенергію на «ринку на добу наперед» (РДН) упали до історичного мінімуму. За інформацією Міністерства енергетики, причиною стали зловживання трейдерів та посередників в сегменті РДН.

4 липня НКРЕКП лише тимчасово, на 4 дні, заборонила трейдерам подавати заявки на продаж струму нижче реальної собівартості його виробництва на АЕС. Однак держпідприємства «Енергоатом» та «Центренерго» назвали ці кроки недостатніми.

6 липня відбулася нарада в Міненерго, за результатами якої міністр Герман Галущенко вкотре закликав регулятор НКРЕКП припинити махінації трейдерів та посередників на енергоринку.

Того ж дня Антимонопольний комітет повідомив про намір розслідувати маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.