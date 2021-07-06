За три роки «Миколаївгаз» інвестував в газові мережі області понад 68 млн гривень

У 2020 році АТ «Миколаївгаз» доставила своїм клієнтам 421,5 млн куб.м газу

Впродовж 2018-2020 років, компанія «Миколаївгаз» інвестувала в газорозподільні мережі Миколаївщини 68,6 млн гривень. Проте для редизайну системи розподілу газу регіону цих коштів недостатньо.

Щороку обсяг інвестицій в газорозподільну систему Миколаївської області визначається НКРЕКП. Всі кошти, визначені у тарифі на розподіл газу, в повному обсязі інвестуються у розвиток газорозподільної системи області. Виконання інвестпрограми ретельно контролюється регулятором.

З 2018 по 2020 роки, АТ «Миколаївгаз» здійснило ремонт та реконструкцію майже 34 км газових мереж, оновлено 77 станцій катодного захисту мереж від корозії. Виконано заміну 77 відключаючих пристроїв та 51 ШГРП на сучасні та надійні, виробництва Львівського заводу RGC Production. 433 будинки отримали нові КБРТ. Частина коштів була направлена на встановлення та заміну побутових газових лічильників, придбання нового обладнання для експлуатаційних служб, оновлення автопарку.

Втім, визначених НКРЕКП коштів недостатньо для комплексного оновлення газових мереж області. Нині діючий тариф на доставку газу не дає можливості АТ «Миколаївгаз» здійснити повноцінний редизайн системи розподілу газу. В тому числі і мереж, які перебувають у державній власності. Компанія не може залучити для цього кошти через відсутність джерел компенсації.

Модернізація мереж є важливою складовою питання безпеки. Комплексні заходи з редизайну мереж дозволять зменшити витрати технологічного газу й у довгостроковій перспективі – зменшити навантаження на споживачів газу.

«Компанія «Миколаївгаз» здійснює інвестиції у газові мережі області за рахунок коштів, які сплачуються за розподіл природного газу. Тому ми закликаємо споживачів сплачувати за розподіл газу вчасно, аби всі заплановані роботи були виконані в строк. Адже, інвестуючи в газорозподільні мережі регіону, ми забезпечуємо стабільне і безаварійне газопостачання для 350 тис. наших клієнтів», – говорить технічний директор АТ «Миколаївгаз» Дмитро Грицай.

Цьогоріч АТ «Миколаївгаз» планує направити на ремонт, реконструкцію та модернізацію газорозподільної системи області понад 57 млн гривень.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.