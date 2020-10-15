«Криворіжгаз» на підготовку до опалювального сезону виділив майже 4 млн грн



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В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ «Криворіжгаз» провели комплексне обстеження 2770 км газових мереж

«Криворіжгаз» закінчує підготовку до опалювального сезону. Модернізовано 9 газорегуляторних пунктів і 5 шафових газорегуляторних пунктів, крім того здійснений ряд інших робіт, які забезпечать стабільну доставку природного газу до майже 300 тис. споживачів.

Щорічно підприємство проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2020 році на ці цілі передбачено 3,7 млн грн.

«Оскільки газорозподільну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає, тому, АТ «Криворіжгаз» продовжує модернізацію мереж для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання Кривого Рогу», - зазначив директор технічний АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

В рамках підготовки до осінньо-зимового періоду співробітники АТ «Криворіжгаз» провели комплексне приладове обстеження 2770 км газових мереж, ліквідували 7359 витоків. Так само здійснено капітальний ремонт 313 засувок і 11 установок електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.