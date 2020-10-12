Заборгованість дніпрян за доставку газу становить 14 млн грн
Фахівці АТ «Дніпрогаз» змушені в судовому порядку стягувати накопичені у клієнтів борги
Станом на 1 жовтня 14% дніпрян з початку 2020 року жодного разу не платили за розподіл блакитного палива. Заборгованість клієнтів АТ «Дніпрогаз» за послуги з доставки газу становить понад 14 млн грн.
Близько 55 тис клієнтів «Дніпрогазу» з початку року жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. Напередодні опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання. У період карантину Урядом було запроваджено мораторій на відключення споживачів від системи газопостачання, проте оплату за комунальні послуги ніхто не відміняв. В умовах, що склалися фахівці АТ «Дніпрогаз» змушені в судовому порядку стягувати накопичені у клієнтів борги.
«У 245 тисяч жителів Дніпра, які користуються газовими колонками і плитами або виключно плитами, оплата за послуги з розподілу в рік не перевищує 80 гривень. Інакше кажучи, щомісячний платіж для такої категорії споживачів становить в середньому 7 гривень, - коментує комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський. - Не дивлячись на це, споживачі ігнорують умови типового договору з доставки газу і зовсім не здійснюють оплату за послуги, які надаються вже більше 9 місяців».
У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам, адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.
Кошти, які дніпряни сплачують за доставку газу, «Дніпрогаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 400 тис побутових клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ «Дніпрогаз» залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.
«Дніпрогаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.