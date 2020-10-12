Заборгованість дніпрян за доставку газу становить 14 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 34.ua

Фахівці АТ «Дніпрогаз» змушені в судовому порядку стягувати накопичені у клієнтів борги

Станом на 1 жовтня 14% дніпрян з початку 2020 року жодного разу не платили за розподіл блакитного палива. Заборгованість клієнтів АТ «Дніпрогаз» за послуги з доставки газу становить понад 14 млн грн.

Близько 55 тис клієнтів «Дніпрогазу» з початку року жодного разу не здійснювали оплату за доставку газу. Напередодні опалювального сезону питання розрахунків за послуги з розподілу енергоресурсу набувають особливої актуальності. Від своєчасного отримання Оператором ГРМ коштів за послуги залежить безперебійне і надійне газопостачання. У період карантину Урядом було запроваджено мораторій на відключення споживачів від системи газопостачання, проте оплату за комунальні послуги ніхто не відміняв. В умовах, що склалися фахівці АТ «Дніпрогаз» змушені в судовому порядку стягувати накопичені у клієнтів борги.

«У 245 тисяч жителів Дніпра, які користуються газовими колонками і плитами або виключно плитами, оплата за послуги з розподілу в рік не перевищує 80 гривень. Інакше кажучи, щомісячний платіж для такої категорії споживачів становить в середньому 7 гривень, - коментує комерційний директор АТ «Дніпрогаз» Ігор Маньковський. - Не дивлячись на це, споживачі ігнорують умови типового договору з доставки газу і зовсім не здійснюють оплату за послуги, які надаються вже більше 9 місяців».

У компанії ведеться активна робота по розсилці досудових попереджень боржникам, адже заборгованість за доставку газу згідно з чинним законодавством після карантину може стати причиною відключення. До того ж, згідно з Кодексом ГРМ навіть після обмеження послуг з розподілу газу поточні нарахування будуть здійснюватися, а борг може бути примусово стягнуто в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат у вигляді оплати судового збору.

Кошти, які дніпряни сплачують за доставку газу, «Дніпрогаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби «104», утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Все це для того, щоб газ був доставлений кожному з 400 тис побутових клієнтів. Тому саме від своєчасної оплати за послуги АТ «Дніпрогаз» залежить безперебійність і безаварійність газопостачання.

«Дніпрогаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за послуги щомісяця до 20 числа і користуватися для оплати онлайн сервісами: «особистим кабінетом» на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат ботами 7104ua в Viber і Telegram.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.