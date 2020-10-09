РГК інвестує мільйон євро у випробовування транспортування сумішей водню в газових мережах країни

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Під час випробувань будуть зібрані дані для переходу з газу на водень

Регіональна газова компанія інвестує 1 млн євро (1,15 млн дол. США) для започаткування випробувань із транспортування водню в газовій мережі країни. Про це повідомило агентство S&P Global Platts.

«Під час проведення випробувань будуть зібрані дані, необхідні для планування майбутнього переходу від використання газу до застосування водню», — заявив Станіслав Казда, директор департаменту стратегічного планування РГК делегатам Газового форуму, що проходив 30 вересня.

«Зараз ми перебуваємо на другому етапі випробувальної діяльності, яка включає статичні випробування і триватиме до червня 2021 року», — повідомив Казда делегатам.

Перший етап підготовчої діяльності тривав із січня до кінця червня, а третій і завершальний етап, що передбачає проведення динамічних випробувань, буде проведений з липня 2021 по червень 2022 року, сказав Казда.

РГК вивчає вплив водню на газову мережу в Україні та побутові лічильники шляхом подачі сумішей природного газу та водню з різними рівнями концентрації — від 2% до 100% водню.

Консалтингова компанія обрала п’ять «закритих полігонів» в Україні для проведення цих перших випробувань. Ці полігони не підключені до загальної розподільної мережі та не мають комерційних споживачів.

«В Україні ми спостерігаємо ситуації, яких не можна зустріти ніде в Європі», - сказав Казда. «Газова інфраструктура України є набагато старішою і побудована за радянськими стандартами та з матеріалів радянських часів. Кожна з обраних областей має власні конкретні умови, які можна випробувати», — сказав він.

«Починаючи з середини 2022 року ми хотіли б розпочати випробування на загальній розподільній мережі за участі комерційних споживачів», — заявив Kazda агентству S&P Global Platts в кулуарах форуму. «Бюджет реальних випробувань на газорозподільній системі після липня 2022 року буде визначений на основі результатів етапу випробувань, представлених сьогодні».

Метою фази випробувань на «закритих полігонах» та фази випробувань на «реальній газорозподільній мережі» є визначення технологічних змін, необхідних для забезпечення транспортування водню в існуючій мережі, а також необхідного рівня інвестицій», - заявив Казда.