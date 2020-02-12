Євросоюз вважає важливою думку нацменшин при оцінці освітньої реформи



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Єврокомісар зазначив, що захист прав меншин є однією з основних європейських цінностей

Європейський Союз вважає важливою думку національних меншин при оцінці освітньої реформи в Україні. Про це повідомив європейський комісар з питань політики сусідства та політики розширення Олівер Вархейї.

«Якщо говорити про той закон, який був прийнятий парламентом, я думаю, що якщо його вважають прийнятним, якщо вони (меншини) можуть працювати і жити і приймати норми, які там записані... Добре», - сказав він.

Єврокомісар зазначив, що бачить, як українська влада працює над цим законом.

На його думку, спільними зусиллями можна вирішити всі не вирішені до цього проблеми.

Він також зазначив, що захист прав меншин є однією з основних європейських цінностей.

Як повідомлялось, 16 січня 2020 року Верховна Рада прийняла закон про повну загальну середню освіту, який включає три моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

Згідно з документом, перша модель передбачає можливість викладання мовами меншин всіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас поряд з українською мовою.

Так, з першого по четвертий клас навчання буде мовою нацменшини з вивченням української мови, а з п’ятого класу - від 20% навчання українською мовою з щорічним збільшенням його обсягу до не менше ніж 40% у дев’я тому класі.

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