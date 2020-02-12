Гончарук пообіцяв, що українці в лютому отримають «найнижчу платіжку за всю зиму»



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Глава уряду погодився, що у січні порівняно з груднем платіжка вийшла трошки вищою

За лютий 2020 року суми у платіжках за газ і тепло будуть найнижчими за всю зиму.

Про це під час брифінгу за результатами засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Ціни на газ після січня продовжують знижуватися. У лютому платіжка буде найнижчою за всю зиму», - розповів Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, у лютому тариф знизиться і буде нижчим, ніж в грудні.

«Зараз у січні порівняно з груднем платіжка вийшла трошки вищою: обсяг споживання збільшився, ціна на ринку виросла. Ми дивимося на всі ці платіжки, збираємо інформацію по всій Україні», - зазначив Гончарук.

Він нагадав, що уряд надав місцевій владі інструмент, щоб знизити ціну на тепло для кінцевого споживача.

«Ми дали можливість місцевій владі максимально знизити платіжку, врахувати реальну ціну на газ, а не ту, яка колись була закладена в тарифі. Зараз ми провели роботу з усіма регіонами та місцевою владою, щоб вони почули наш заклик і максимально їх врахували», - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що у грудні платіжки знизили близько 120 міст.

«Це не вся Україна. Певні міста не пішли на поступки з різних причин, але ми з кожним з них у діалозі», - зазначив Гончарук.

26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Тим не менш, слід зазначити, що боржників за комуналку чекають великі неприємності.

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