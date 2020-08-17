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    Новини

    Вода зникла у 20 будинках Києва (адреса)

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    На місці пошкоджень працюють ремонтні бригади - Вода зникла у 20 будинках Києва (адреса)
    На місці пошкоджень працюють ремонтні бригади

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 17 серпня, тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 20 житлових будинках Києва.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    Водопостачання відсутнє за такими адресами:

    • вул. Михайла Бойчука, 29, 31, 33, 34, 34А, 37
    • вул. Мостова, 29
    • вул. Вірменська, 3
    • вул. Бурмистенка, 8
    • б-р. Праці, 1/1
    • вул. Знам'янська, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41
    • вул. Танкістів, 5

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше. Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.

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