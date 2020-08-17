Вода зникла у 20 будинках Києва (адреса)
На місці пошкоджень працюють ремонтні бригади
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 17 серпня, тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 20 житлових будинках Києва.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.
Водопостачання відсутнє за такими адресами:
- вул. Михайла Бойчука, 29, 31, 33, 34, 34А, 37
- вул. Мостова, 29
- вул. Вірменська, 3
- вул. Бурмистенка, 8
- б-р. Праці, 1/1
- вул. Знам'янська, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41
- вул. Танкістів, 5
«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше. Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності. Дякуємо за розуміння!» - додали у Київводоканалі.