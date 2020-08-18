Частина Києва залишилась без води: адреси, причина

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У Києві зникла вода в кількох десятках будинків

У Києві аварійні та планові відключення водопостачання

Сьогодні, 18 серпня, у Києві планові відключення холодного водопостачання.

Як повідомляє пресслужба Київводоканалу, це пов’язано із плановими ремонтними роботами.

Тимчасово відсутнє водопостачання за такими адресами:

з 18:00 18 серпня до 08:00 19 серпня

вул. Білецького, 9, 9А, 9Б, 7, 3, 3А, 9В;

бульв. Гавела, 79В, 79Г, 79Д, 83В, 83Г, 83Д, 77А, 83А;

вул. Донца, 18-В.

Крім того, сьогодні в Києві сталися аварійні відключення водопостачання.

Станом на ранок тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 23 житлових будинках:

вул. Олегівська, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24-30, 34Б, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44;

вул. Мостова, 29;

вул. Мурманська (гаражі);

вул. Кіото, 27;

вул. Танкістів, 5;

вул. Леваневського, 2, 33;

вул. Вадима Гетьмана, 32;

вул. Генерала Тупікова, 21, 25.

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше. Просимо вибачення за можливі тимчасові незручності», - додали у Київводоканалі.

Нагадаємо, 17 серпня через аварії було тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 20 житлових будинках Києва.