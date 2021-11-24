«Криворіжгаз» встановив 15 нових шафових газорегуляторних пунктів у Криворізькому районі

Компанія «Криворіжгаз» здійснила заміну 16 засувок у газових колодязях, заміну 812 засувок на газопроводах вводах

За останні три роки модернізовано 19 газорегуляторних пунктів та 15 шафових газорегуляторних пунктів. Крім того, здійснено низку інших робіт, які забезпечують майже 300 тис. клієнтів стабільною доставкою природного газу.

«Модернізація газових мереж є пріоритетним напрямом роботи АТ «Криворіжгаз». Щорічно підприємство здійснює комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання споживачам. У 2021 році на дані цілі спрямовано 10,5 млн грн.», зазначив технічний директор АТ «Криворіжгаз» Борис Рибка.

Криворіжгаз щороку встановлює нове та змінює застаріле газове обладнання на сучасне. З 2019 по 2021 роки компанія виконала заміну 15 ШГРП на сучасне та надійне газове обладнання виробництва Львівського заводу RGC Production. Воно регулює тиск газу в мережі та забезпечує стабільну подачу блакитного палива споживачам.

Також компанія здійснила заміну 16 засувок у газових колодязях, заміну 812 засувок на газопроводах вводах, реконструкцію та капітальний ремонт 41 установки електрохімічного захисту, які захищають газові мережі від корозії та 697 будинкових регуляторів тиску. Поточний ремонт та технічне обслуговування ГРП/ШГРП та ряд інших планових організаційно-технічних заходів.

Весь комплекс робіт виконується за рахунок коштів тарифу за розподіл газу. Тому АТ «Криворіжгаз» закликає клієнтів своєчасно розраховуватися за спожиті послуги.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.