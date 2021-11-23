На Дніпропетровщині діяв наркосиндикат, який «кришували» полісмени (фото)

У Павлограді колишні та чинні співробітники поліції організували масштабне наркоугруповання

На Дніпропетровщині затримали 10 підозрюваних членів банди, яка займалась виготовленням та збутом наркотичних речовин. До угруповання входили 14 людей, серед яких, за даними слідства, були колишні та чинні поліцейські. Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції та Офіс генерального прокурора.

Безпосереднім організатором групи, за даними правоохоронців, був грузин, який мешкає у Дніпрі. А його правою рукою – ексміліціонер, який під час служби сім років очолював обласний підрозділ боротьби з наркозлочинністю. Працювали вони на території Павлограду та Павлоградського району з жовтня 2020 року.

У поліції розповіли, що колишній посадовець міліції консультував лідера злочинної організації щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування, підказував точки оптової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця їх виготовлення.

Посередником між підозрюваними членами угруповання та чинними правоохоронцями виступав поліцейський у відставці, який і передавав гроші останнім за можливість вільно працювати.

Серед затриманих чинних поліціянтів: оперуповноважений Дніпровського районного управління поліції та один із посадовців поліції міста Синельникове, який до недавнього часу також перебував на керівній посаду в поліції Павлограда.

Найближчими часом суд має обрати десятьом затриманим запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше в Національній поліції повідомили, що в Україні запрацював чат-бот DrugHunters (Мисливці за наркотиками) в якому можна анонімно сповістити про знайдені заборонені речовини та виявлених людей, які їх залишили, так званих закладників.