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    Події в Україні

    Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)

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    Незвичайну карту виготовили учні та працівники Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти - Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)
    Незвичайну карту виготовили учні та працівники Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти
    Фото Лана Вєтрова /Facebook

    На виготовлення найбільшої карти Дніпропетровської області пішло 65 кг зерна

    На Дніпропетровщині із зерна виклали найбільшу карту області. Її визнали національним рекордом України, повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

    Незвичайну карту виготовили учні та працівники Західно-Дніпровського центру професійно-технічної освіти, які майже місяць трудилися над її створенням. Було використано 17 різних видів зерна загальною вагою майже 65 кг.

    «Це вже шостий рекорд України, встановлений центром професійно-технічної освіти на чолі з директором, незмінним ідейним натхненником Віктор Циган. Шостий! І я думаю, що вони на цьому не зупиняться. Очевидно, що навчатися у такому закладі, який тримає найвищу марку національних досягнень, престижніше, ніж в будь-якому столичному училищі. Бо найкращі завжди обиратимуть найкращих», – ідеться у повідомленні.

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    Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)
    Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)
    Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)

    До слова, бігова стежка «Лісова Україна», яку проклали в Зарічанському лісгоспі на Житомирщині, потрапила до Книги рекордів України.

    Нагадаємо, на Одещині виклали найбільшу мапу з м’ясної нарізки.

    Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині започаткували проєкт «Книга рекордів Нетішина» та встановили кулінарний рекорд міста. Для встановлення рекорду виготовили вареники з 57 різними начинками. Це вареники із картоплею, грибами, солодким сиром, вишнею, чорницею, рибою та інші.

    Також у Черкасах під час святкування Дня міста встановили Національний рекорд України. Там вдалося спекти найдовший яблучний пиріг.

    Теги: книги рекорд Україна Дніпропетровщина
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    Карта, зроблена із 17 видів зерна, потрапила до Книги рекордів (фото)