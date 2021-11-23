Столична влада спростувала чутки про перекриття моста Патона

Наразі триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації моста

Інформація про перекриття мосту Патона із 29 листопада не відповідає дійсності і є маніпуляцією. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що, враховуючи аварійний стан споруди, із 2020 року обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках. Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду. І саме у такому режимі міст продовжує працювати.

«Сьогодні триває процедура закупівель щодо розробки проєктно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде! І подібна інформація є навмисною маніпуляцією», – підкреслив Поворозник.

Раніше у соцмережі з'явилась інформація про те, що міст Патона нібито перекриють на два місяці з 29 листопада по 29 січня.

Нагадаємо, що міст Патона був введений у експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

У соцмережі з'явилося відео, як міст Патона руйнується.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заперечує, що минулого тижня стався обвал конструкцій моста Патона.

6 та 13 листопада був проведений візуальний та технічний огляд, який не виявив нових процесів руйнації конструкції мосту Патона.

Раніше повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.