Курс біткоїн знову росте: за добу піднявся до майже $14 тис.
- Сьогодні, 11:40
-
Розсилка
Капіталізація біткоїн становить 233,782 млрд доларів
Одна з найпопулярніших крипто валют – Bitcoin - за добу подорожчала на 1,9% до 13,917 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.
При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на п'ятницю, 11 січня, становить 233,782 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 14,299 млрд доларів.
Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum - 119,797 млрд доларів.
Наголошується, що в цілому вже отримано 16,797 млн монет Bitcoin.
Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.
Читайте також матеріал «Главкома» Марк Гінзбург: З часом може з’явитися доларкоїн чи єврокоїн – державна криптовалюта, що критично вплине на курс біткоїна