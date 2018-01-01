Курс біткоїн знову росте: за добу піднявся до майже $14 тис.

Капіталізація біткоїн становить 233,782 млрд доларів

Одна з найпопулярніших крипто валют – Bitcoin - за добу подорожчала на 1,9% до 13,917 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap. При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на п'ятницю, 11 січня, становить 233,782 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 14,299 млрд доларів.



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Криптовалюта біткоїн

Капіталізація біткоїн становить 233,782 млрд доларів

Одна з найпопулярніших крипто валют – Bitcoin - за добу подорожчала на 1,9% до 13,917 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на п'ятницю, 11 січня, становить 233,782 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 14,299 млрд доларів.

Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum - 119,797 млрд доларів.

Наголошується, що в цілому вже отримано 16,797 млн монет Bitcoin.

Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба.

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