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    Економіка та фінанси

    Курс біткоїн знову росте: за добу піднявся до майже $14 тис.

    Капіталізація біткоїн становить 233,782 млрд доларів
    Одна з найпопулярніших крипто валют – Bitcoin - за добу подорожчала на 1,9% до 13,917 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap. При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на п'ятницю, 11 січня, становить 233,782 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 14,299 млрд доларів.
    • Сьогодні, 11:40
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    Криптовалюта біткоїн
    Криптовалюта біткоїн

    Капіталізація біткоїн становить 233,782 млрд доларів

    Одна з найпопулярніших крипто валют – Bitcoin - за добу подорожчала на 1,9% до 13,917 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

    При цьому капіталізація Bitcoin, який є лідером за цим показником, станом на п'ятницю, 11 січня, становить 233,782 млрд доларів, обсяг угод за останні 24 години становив 14,299 млрд доларів.

    Другою за капіталізацією криптовалютою залишається Ethereum - 119,797 млрд доларів.

    Наголошується, що в цілому вже отримано 16,797 млн монет Bitcoin.

    Як заявив в інтерв'ю «Главкому» україно-американський мільярдер Марк Гінзбург, 5-10% відсотків власних заощаджень наразі варто інвестувати в криптовалюту, але більше — не треба. 

    Читайте також матеріал «Главкома» Марк Гінзбург: З часом може з’явитися доларкоїн чи єврокоїн – державна криптовалюта, що критично вплине на курс біткоїна

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