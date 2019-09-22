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    Економіка та фінанси

    Курс валют на понеділок: долар впав до мінімуму з січня 2016 року

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    Долар продовжує оновлювати багаторічні мінімуми - Курс валют на понеділок: долар впав до мінімуму з січня 2016 року
    Долар продовжує оновлювати багаторічні мінімуми

    Курс долара впав до мінімального значення в цьому році

    Національний банк України на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Зазначається, що курс гривні до долара на понеділок встановлений на рівні 2443,2618 гривень за 100 доларів (-18,4941 гривень).

    При цьому курс долара на 20 вересня становив 2461,7559 гривень за 100 доларів.

    Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня – 24,61 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) – 24,38 гривень за долар.

    Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2020 рік розрахували за курсом $28,2.

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