Курс валют на понеділок: долар впав до мінімуму з січня 2016 року



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Долар продовжує оновлювати багаторічні мінімуми

Курс долара впав до мінімального значення в цьому році

Національний банк України на 23 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,43 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Зазначається, що курс гривні до долара на понеділок встановлений на рівні 2443,2618 гривень за 100 доларів (-18,4941 гривень).

При цьому курс долара на 20 вересня становив 2461,7559 гривень за 100 доларів.

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 20 вересня – 24,61 гривень за долар. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (18 січня 2016 року) – 24,38 гривень за долар.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2020 рік розрахували за курсом $28,2.