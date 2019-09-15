Проект державного бюджету розрахували за курсом $28,2



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Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн

Проект бюджету на 2020 рік розрахований за курсом долара 28,2 грн, що був затверджений ще у травні.

Про це під час брифінгу у неділю заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.

«Макропрогноз затверджений у травні. У ньому середній курс долара закладений 28,2... Це той курс, на якому будується бюджет», - сказала Маркарова.

Як стало відомо, доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Видатки - у сумі 1170 млрд грн.

Як зазначили в уряді, мета боргової політики на наступний рік - забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7% ВВП на кінець наступного року, при цьому дефіцит держбюджету у 2020 році має скоротитися до 2,09% ВВП.

Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу - 145,2 млрд грн, погашення державного боргу - 292,9 млрд грн.

Нагадаємо, проект Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» у неділю, 15 вересня, вже надійшов у Верховну Раду.

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Джерело: Укрінформ