Гривня оновила більш ніж трирічний рекорд курсу до долара
Востаннє біля позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року
Національний банк України на четвер, 19 вересня, встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 9 копійок нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Востаннє біля позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.
НБУ встановив офіційні курси валют на наступному рівні:
- 100 доларів США - 2466,9853 гривні (-9,4667);
- 100 євро - 2726,7589 гривні (-3,7771).
У третій робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу знизився на 9 копійок до 24,67 гривень за долар, курс в купівлі - 24,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,27 гривень за євро.
Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2020 рік розрахували за курсом $28,2.