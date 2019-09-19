Гривня оновила більш ніж трирічний рекорд курсу до долара



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На 19 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар

Востаннє біля позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року

Національний банк України на четвер, 19 вересня, встановив офіційний курс на рівні 24,66 гривень за долар, що на 9 копійок нижче у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Востаннє біля позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.

НБУ встановив офіційні курси валют на наступному рівні:

- 100 доларів США - 2466,9853 гривні (-9,4667);

- 100 євро - 2726,7589 гривні (-3,7771).

У третій робочий день тижня курс долара на міжбанку в продажу знизився на 9 копійок до 24,67 гривень за долар, курс в купівлі - 24,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,27 гривень за євро.

Нагадаємо, проєкт державного бюджету на 2020 рік розрахували за курсом $28,2.