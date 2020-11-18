«Літієвий проект» на Кіровоградщині отримає 10 млн євро інвестицій

Першочергово інвестиції будуть спрямовані у проведення геологорозвідувальних та оцінювальних робіт родовищ за світовими стандартами

Millstone&Co розглядає промисловий видобуток літію в Україні на двох родовищах

Міжнародна інвестиційна компанія Millstone&Co (Польща, Україна) має намір спрямувати понад 10 млн євро власних коштів в завершення розвідки родовищ літію в Україні протягом наступних двох років. Таке рішення було ухвалено правлінням компанії після успішного завершення судової справи про повернення дозволу на користування літієвим родовищем в Кіровоградській області, а також оптимістичними заявами Прем’єр-міністра України Шмигаля про бажання Уряду дати зелене світло європейськім інвесторам в проектах пов’язаних із літієм в країні.

«Офіційне бажання українського уряду надати європейському інвестору чітку «дорожню карту» із прозорими правилами у вивченні родовищ корисних копалин літію, а також відновлення законного права Millstone&Co на користування родовищем, вітаються міжнародними інвесторами», — зазначив керуючий партнер інвестиційної компанії Михайло Жернов.

Жернов підкреслив, що першочергово інвестиції будуть спрямовані у проведення геологорозвідувальних та оцінювальних робіт родовищ за світовими стандартами.

За його словами, маючи дворічний досвід вивчення можливості видобутку літію, міжнародна інвестиційна компанія Millstone&Co мала (в Україні — прим.) певні складнощі пов’язані з бюрократією, непрозорістю та затягуванням процесу ліцензування. Жернов висловив сподівання на сприяння уряду та особисто прем’єр-міністра роботі іноземних інвесторів.

Millstone&Co розглядає промисловий видобуток літію в Україні на двох родовищах.

Напередодні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, під час онлайн-зустрічі з Віце-президентом Європейської комісії з питань міжінституціональних відносин та прогнозування, закликав Європу активізувати стратегічне партнерство у галузі видобутку критичних копалин.

Нагадаємо, 6 листопада поточного року Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Державну службу геології та надр повернути спеціальний дозвіл на користування надрами літієвого родовища в Кіровоградській області Millstone&Co.

Millstone&Co — приватна інвестиційна компанія, яка надає клієнтам інвестиційні послуги. Компанія має офіси в Варшаві, Кракові та Києві.