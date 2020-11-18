ФОПи ще нам будуть дякувати за фіскалізацію – Гетманцев

Депутат: Подивіться соціологію: більше половини населення виступає за фіскалізацію, за чек

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев навів приклади, чому в Україні потрібно ввести касові апарати для ФОПів.

В інтерв’ю «Главкому» Гетманцев пояснив, що карантинні умови ніяк не заважає фіскалізації.

«Це програмне РРО, яке ми ввели, ви можете скачати з сайту податкової безоплатно, встановити собі на смартфон і здійснювати облік своїх операцій. У зв’язку із цими РРО наші політичні опоненти ширять різні міфи, зокрема, що продавцям на базарах треба буде вести облік кожної одиниці свого товару. Тоді як насправді на базарах ми взагалі не запроваджуємо реєстратор розрахункових операцій – для одягу, текстилю, практично ні для чого, крім електроніки чи ювелірки», – пояснив політик.

Крім того, парламентарій звернув увагу на соціологію, де сказано, що більше половини населення виступає за фіскалізацію, за чек.

«Людина хоче мати можливість поміняти річ, яку щойно купила, чи повернути гроші, якщо річ неякісна. Весь світ так живе. Я вважаю абсолютно беззмістовною цю дискусію. Ви знаєте, що вони просять? Ні, не пом’якшити – вони хочуть скасувати фіскалізацію для аптек. Чому? Не можуть пояснити. Щоб продавати ліки контрафактні без чеку? А щодо ювелірки? Чому галузь повинна бути повністю в тіні? Наші попередники запровадили фіскалізацію для електроніки, і після цього на 300% збільшилась реалізація електроніки. Тепер питання: а що – продажами електроніки у нас займається дрібний бізнес?», – пояснив Гетманцев.

Політик навів приклад, що деякі ФОПи з касовими апаратами сягають 20 млрд грн на рік.

«Давайте називати речі своїми іменами: зайдіть у будь-який великий мережевий магазин електроніки, придбайте щось і подивіться чек – там буде вказано, що це ФОП. Один із найкрупніших інтернет-продавців побудований на ФОПах, обороти сягають 20 млрд грн на рік. Чи інший приклад – секонд-хенд. Це ж транснаціональний бізнес, коли цей європейський чи американський секонд-хенд потім продають як нову річ у Helen Marlen (елітний столичний бутік). Це все що – має бути в тіні? Ні. І ми виводимо з тіні цілі сектори економіки», – наголосив нардеп.

Також, Гетманцев додав, що фіскалізація захищає самих підприємців в першу чергу.

«В світлі казок, які розповсюджують політикани і шахраї, це має парадоксальний вигляд, але – фіскалізація захищає передовсім самих ФОПів. Вона знищує їх нелегальних конкурентів та виводить їхній бізнес повністю в білу площину. Вони ж самі нам через два роки скажуть «дякую». У них буде легальний, нормальний бізнес, вони його зможуть продати, зможуть залучити інвестиції, може, у спадок дітям врешті-решт залишити. Зараз нічого цього нема. Усе вчорну, все тримається на довірі, без документів, людей обманюють їхні ж партнери. Це все – середньовічна дикість, від якої ми повинні відмовитись», – пояснив парламентарій.

Нагадаємо, що закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі, які 17 жовтня підписав президент Володимир Зеленський.

Вони запроваджують обов'язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Разом з цим, таким ФОП та іншим підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.

Зазначимо, що 17 листопада Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОП.

Однак, Верховна Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОПів до 2022 року.

Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.