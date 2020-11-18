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    Колишній президент Польщі, якого звинувачували у роботі на КДБ, виступив за співпрацю з Росією

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    Колишнього президента Польщі Леха Валенсу підозрюють у роботі на КДБ&nbsp; - Колишній президент Польщі, якого звинувачували у роботі на КДБ, виступив за співпрацю з Росією
    Колишнього президента Польщі Леха Валенсу підозрюють у роботі на КДБ 

    Валенса назвав нинішнього президента Польщі Анджея Дуду «нещастям для країни»

    Експрезидент Польщі Лех Валенса, якого підозрювали у роботі на Комітет держбезпеки СРСР, вважає, що США «заробляє» на сварках між Польщею та РФ. Загалом Валенса не вперше виступає за «примирення» з Росією, про що він розповідає російським ЗМІ.

    «Господь Бог так вирішив, що ми сусіди. І ми не зможемо перенести ні Росію, ні Польщу з їх місць (...) Наші сварки призводять до того, що на нас заробляє третій», - повідав колишній глава Польщі. Він уточнив, що має на увазі кілька країн, і передусім США.

    Зокрема, Валенса розкритикував рішення нинішніх польських лідерів купувати американський скраплений газ замість російського.

    «Від Гданська завжди буде ближче до Москви, ніж до Вашингтона», - вважає політик. Він також назвав нинішнього президента Польщі Анджея Дуду «нещастям для країни».

    Нагадаємо, раніше співробітники польського інституту національної пам'яті в ході проведеного аналізу рукописних документів виявили агента під кодовим ім'ям Болек і прийшли до висновку, що цим шпигуном, що діяв в інтересах радянських спецслужб, був колишній президент Польщі Лех Валенса, який сприяв падінню комунізму в цій східноєвропейській країні.

    Після оприлюднення документів екс-президент заявив, що нічого не писав і не підписував. У зв'язку з цим була проведена експертиза, результати якої і свідчення свідків показали, що більше ніж 50 документів з особистої справи Валенси і робочої теки таємного співробітника Болека, що належать до періоду 1970-1976 рр., у тому числі зобов'язання про співпрацю із Службою безпеки, звіти і розписки про отримання грошей є справжніми, тобто були написані або підписані Лехом Валенсою.

    Керівник слідчого відділу Інституту національної пам'яті прокурор Анджей Позорський повідомив, що провадження стосується також і інших справ, за якими колишній президент Польщі свідчив і під час яких стверджував, що не співробітничав із Службою безпеки ПНР і не отримував винагород.

    Судовий розгляд було відкрито 29 червня за вказівкою Генеральної прокуратури.

    Теги: Росія Польща США шпигун КДБ СРСР президент
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