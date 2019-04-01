«Львівгаз» оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У компанії підкреслили, що побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі

ПАТ «Львівгаз» не погоджується з рішенням НКРЕКП про накладення штрафу у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Компанія вважає його політично вмотивованим та буде оскаржувати в судовому порядку, як таке, що суперечить нормам законодавства України.

У компанії переконані, що рішення Держрегулятора є дискримінаційним щодо інших споживачів. Неприведення до стандартних умов обсягів газу ставить у нерівні умови споживачів в яких встановлені будинкові лічильники чи лічильники, що вже приводять газ до стандартних умов.

«В зоні ліцензійної діяльності ПАТ «Львівгаз» у 304 тисяч споживачів коефіцієнт приведення до стандартних умов дорівнює, або становить менше одиниці впродовж року, як взимку, так і влітку. Якщо слідувати логіці Регулятора компанія буде потрібно донарахувати цим споживачам понад 4 млн м куб додаткових обсягів газу, які вони фактично не споживали. Мало того донарахувати, ще й змусити їх оплатити. А для нас неприйнятно змушувати споживачів платити за те, що вони не споживали, та ще й всупереч умов Договору на розподіл», - зазначає в.о. директора комерційного ПАТ «Львівгаз» Руслан Сахарчук.

Крім того, на Львівщині налічується 50 тисяч побутових споживачів, в яких облік споживання природного газу здійснюється за будинковими лічильниками. А такі лічильники здійснюють облік з врахуванням приведення до стандартних умов.

У «Львівгазі» підкреслюють, що рішення НКРЕКП прийняте на користь НАК «Нафтогаз України», котрий намагається витіснити з ринку операторів ГРМ, щоб розширити свою монополію на сферу розподілу газу. Адже саме НАК «Нафтогаз України» передає в мережі «Львівгазу» природний газ, котрий вже приведений до стандартних умов, Крім того, «Нафтогаз» отримує майже 90% коштів, сплачених побутовими споживачами.

За умови неприведення природного газу до стандартних умов в процесі розподілу та постачання населенню, в діяльності ПАТ «Львівгаз» утворюється багатомільйонний дефіцит коштів, який не компенсовується. Саме тому, відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем та Типового договору розподілу природного газу, ПАТ «Львівгаз» приводить обсяги газу до стандартних умов.

«За рахунок накладення штрафу на «Львівгаз», не може бути усунута дискримінація одних споживачів газу за рахунок інших. Зокрема це порушує принципи роботи державного регулятора, викладені в Законі «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». Це питання можна врегулювати, якщо перейти до сплати за газ в енергетичних одиницях, щоб споживачі мали можливість сплачувати за отриману енергію, а не кубічні метри», - додає Сахарчук.

Побутові споживачі газу стали заручниками незавершених реформ в енергетичному секторі. Адже в 2015 році після прийняття Закону «Про ринок природного газу», планувався перехід до оплати за газ в енергоодиницях. Це дозволило б зняти питання про приведення газу до стандартних умов взагалі. Однак цього так і не відбулося.

До «Львівгазу» вже почали надходити заяви від споживачів, котрі із засобів масової інформації дізнались про ситуацію, котра склалася та занепокоєні нею. Вони у своїх зверненнях вимагають забезпечити приведення до стандартних умов та виконувати вимоги Договору на розподіл.