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Гендиректор Оператора ГТС шокований тим, як його звільнили

Надія Клочко
glavcom.ua
Гендиректор Оператора ГТС шокований тим, як його звільнили
Сергій Макогон очолював Оператора ГТС з травня 2019 року
фото з відкритих джерел

Сергій Макогон заявив, що причини звільнення йому не відомі

Наглядова рада акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України» звільнила Сергія Макогона з посади генерального директора «Оператора газотранспортної системи України» (ОГТСУ). Про це йдеться у повідомленні на сайті акціонерного товариства.

Зазначається, що рішення було ухвалено 16 вересня.

Водночас Макогон на своїй сторінці у Facebook заявив, що дізнався про звільнення під час перебування у відрядженні. Він також зазначив, що причини звільнення йому невідомі. «Чотири голоси проти одного. Поки не зрозумів, з яких причин», – написав Макогон.

Звільнений очільник «Оператора газотранспортної системи України» заявив, що його звільнення може бути «диверсією», щоб «паралізувати роботу стратегічної компанії під час війни» або «останньою спробою заблокувати реформу корпоративного управління ОГТСУ та призначити людей в керівництво без прозорого конкурсу».

Він стверджує, що уряд нібито мав дві спроби провести таке призначення.

«Звісно, це відбувається за неформальною підтримкою Міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ОГТСУ. В будь-якому випадку, це дуже безвідповідальне рішення, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни», – висловився звільнений гендиректор.

Гендиректор Оператора ГТС шокований тим, як його звільнили фото 1

Додамо, що Сергій Макогон очолив ОГТС у травні 2019 року. З 2014 працював у НАК «Нафтогаз України», потім з 2015 до 2019 – в «Укртрансгазі».

Нагадаємо, раніше Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявив про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС. Росія продовжує вдаватися до газового шантажу.

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Теги: ГТС

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