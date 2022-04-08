Рашисти ставлять під загрозу транзит газу. Оператор ГТС зробив заяву

ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів

КС «Новопсков» – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей

Дії російських окупантів ставлять під загрозу транзит газу через ГВС «Сохранівка». Оператор ГТС України (ОГТСУ) повідомляє про грубі втручання представників РФ та підконтрольних їм незаконних збройних формувань так званих ДНР та ЛНР в операційну роботу та технологічні процеси транспортування газу через компресорну станцію (КС) «Новопсков» у Луганській області.

КС «Новопсков» – це важливий об'єкт для організації транспортування газу споживачам Донецької і Луганської областей. Також через цю станцію проходить майже третина транзиту до Європи з газовимірювальної станції (ГВС) «Сохранівка».

ОГТСУ зафіксовано низку дій з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів, що фактично може спричинити втрату операційного контролю над обладнанням КС. Це призведе до значних ризиків цілісності газотранспортної системи, стабільності режимів транспортування газу, та в результаті – до неможливості виконання транспортування газу через КС, зокрема в межах транзитного контракту.

«Закликаємо представників агресора утриматись від подальшого тиску на працівників ОГТСУ та втручання в роботу КС. В іншому випадку, у разі втрати операційного контролю, ОГТСУ з метою збереження цілісності та безпечної роботи ГТС буде змушений зупинити роботу цього об’єкту. Зупинення КС «Новопсков» означає зупинку транзиту через ГВС «Сохранівка». Відповідальність за наслідки – на російській федерації», – йдеться в повідомленні.