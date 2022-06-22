Росія маніпулює газом, щоб вплинути на політику країн Європи – Оператор ГТС

Перебої у постачанні російського газу до Європи мають політичні цілі

Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявляє про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС. Росія продовжує вдаватися до газового шантажу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Як нагадали у компанії, до «несправного» «Північного потоку-1» приєднався «Турецький потік», що перебуватиме на ремонті. За першу добу такого обмеження, постачання російського газу знизилося на 14%, а ціна на споті зросла на майже 3%.

«Якби «Газпром» поводив себе як надійний партнер, він легко б знайшов можливість доставити необхідні обсяги газу своїм замовникам. Існує декілька альтернативних маршрутів, зокрема, через українську ГТС, яка має більш ніж достатні вільні потужності. Проте, як доводить Центр глобалістики «Стратегія ХХІ», використовуючи документи російського монополіта, призупинка «Північного потоку-1» це частина газової війни Росії, а її цілі – політичні. Адже заяви «Газпрому» про нібито технічні проблеми та вихід з ладу одразу чотирьох ГПА викликають сумніви», – зазначається у повідомленні.

Оператор ГТС наголошує, що в Європі й світі теж вбачають в нинішній газовій кризі маніпуляції й погоджуються, що Росія не є «надійним партнером». Наприклад, глава МЕА Фатіх Бірол в інтерв'ю Financial Times заявив, що Європа має терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю припинить експорт.

«Я вважаю, що скорочення [поставок газу] спрямовані на те, щоб не дати Європі заповнити сховища та посилити важелі впливу Росії у зимові місяці», – сказав Бірол.

Також зазначається, що уряд Німеччини вже планує заходи для стимулювання промисловості та комунальних підприємств до меншого використання природного газу і закликає громадян економити енергію.

«Водночас країна поспішає із ухваленням законодавства про перезапуск вугільних електростанцій, попри попередні плани повністю відмовитися від вугілля. Як пише видання The Washington Times, віцеканцлер Роберт Хабек сказав, що «гірко» переходити на вугілля, але «в такій ситуації це необхідність», – йдеться у повідомленні.

Уряд Нідерландів заявляє, що дозволить вугільним електростанціям знову працювати на повну потужність, щоб зберегти природний газ, який інакше спалювався б для виробництва електроенергії.

«Маніпуляціям, непрозорим діям, шантажу – не місце на газових ринках Європи. Однією з пропозицій української сторони до Європи щодо підвищення безпеки постачання природного газу є запровадження санкцій відносно російського газопроводу «Північний потік-1», що наразі виступає зброєю проти ЄС. До запровадження повного ембарго на російський газ це дозволило б посилити позиції України і водночас гарантувало б ЄС надійний маршрут транспортування палива», – наголошують у повідомленні.

Як російські поставки впливають на ціну газу в ЄС

Нагадаємо, раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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