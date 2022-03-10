Окупанти вторглися на об'єкти ГТС: є загроза транспортуванню газу

Втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі

Окупанти намагаються проникнути на об'єкти газотранспортної системи України і порушити їхню роботу. Про це повідомляє ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) у Телеграмі.

«ОГТСУ повідомляє про спроби російський військових та озброєних угруповань «ЛНР» потрапити на територію компресорних станцій «Новопсков» Луганської області, «Куп'янськ» Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об'єктів ГТС», – йдеться у повідомленні.

ОГТСУ наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі та може призвести до технологічної катастрофи в регіоні. Компанія вимагає, щоб загарбники негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронним органам, уповноваженим органам державної влади, а також ПАТ «Газпром».

Як повідомлялося, частина газорозподільних станцій була відключена внаслідок бойових дій. Через пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ–Донецьк–Маріуполь без газу лишаються близько мільйона мешканців Донецької та Запорізької областей.

Як повідомлялося, ЄС відмовляється від російського палива та обіцяє приєднати Україну до своєї енергомережі

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Також повідомлялося, що Москва вперше відкрито погрожує припинити постачання природного газу по газопроводу «Північний потік-1» через Балтійське море, який є важливим для газопостачання Німеччини.