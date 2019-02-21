Mastercard з квітня збільшує ліміт безконтактної оплати



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За даними НБУ за листопад 2018 року, Mastercard лідирує на картковому ринку України

Із квітня 2019 року платіжна система Mastercard підвищує ліміт безконтактної оплати без введення PIN-коду.Він складе 500 грн, пише Liga.net з посиланням на слова Інги Андрєєвої, гендиректора Mastercard в Україні та Молдові.

Раніше ліміт для PayPass-карт становив 100 грн. Платежі через Google Pay і Apple Pay не потрапляють під такі обмеження - по ним ліміти встановлює власник терміналу.

За даними НБУ за листопад 2018 року, Mastercard лідирує на картковому ринку України. На неї припадає 24,9 млн карт проти 11,3 млн у найближчого конкурента, платіжної системи Visa.

Також на Mastercard припадає 70,2% обсягу і кількості операцій. Регулятор встановив, що в Україні близько 78,7% всіх терміналів приймають безконтактні платежі.

При цьому, за даними дослідження Mastercard, менше половини малих і середніх підприємств приймають безготівкову оплату.

Слід нагадати також, що мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.

Також у НКРЕКП створили мобільний додаток з тарифами на газ і електроенергію.