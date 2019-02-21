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    Економіка та фінанси

    Не витримали конкуренції: з України йде велика мережа магазинів одягу

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    Monton закриває магазини в Україні&nbsp; - Не витримали конкуренції: з України йде велика мережа магазинів одягу
    Monton закриває магазини в Україні 

    У 2018 році в Україні з'явилося понад 20 міжнародних брендів, серед яких такі культові як H&M, DeFacto і Koton

    Мережа магазинів одягу Monton закриває українські магазини з 1 березня через низькі показники продажів.

    Про це розповіли Liga.net директор торгового центру і двоє керівників великої мережі.

    Основна маса торгових точок закриті в січні і наразі у компанії залишилося всього два об'єкти - в ТЦ Глобус та InSilver на Позняках. Вони будуть закриті з 1 березня.

    Генеральний директор компанії «Балтика Рітейл» Максим Чечелев повідомив, що рішення було прийняте у зв'язку з незадовільними показниками роботи в Україні.

    Естонська компанія Baltika Group відкрила свій перший магазин Monton в Україні в 2000 році. Бренд Monton належав естонській компанії AS Baltika Grupp.

    У 2014 році концерн Baltika Group, який розвивав мережу на території України, продав свій український підрозділ «Балтика Рітейл» компанії Бориса Лойфенфельда Osaühing Ellipse Group.

    В офіційному повідомленні йшлося, що рішення було прийнято у зв'язку зі складною обстановкою в Україні та Росії. Сума угоди - 1,25 млн євро, виплатити цю суму покупець зобов'язався протягом п'яти років.

    На початок 2019 року Monton керувала 16 магазинами в Україні.

    «Власник мережі прийняв рішення щодо недоцільності продовження бізнесу в нашій країні, що пов'язано з невисокою купівельною спроможністю в Україні», - сказав Чечелев.

    Учасники ринку кажуть, що рішення рітейлера йде врозріз із загальним трендом.

    «За останній рік продажі зросли на 10-20%, гривня стабільна і ринок оживає», - каже співвласник мережі з продажу товарів для будинку Butlers Дмитро Єрмоленко.

    У 2018 році, за даними консалтингової компанії NAI Ukraine, в Україні з'явилося понад 20 міжнародних брендів, серед яких такі культові як H&M, DeFacto і Koton.

    «Конкуренція в одяговому рітейлі дуже сильна і вона буде посилюватися. Покупці переорієнтуються на недорогий одяг і, можливо, це стало однією з причин такого кроку мережі Monton», - каже голова Національного Комітету ICSC (Міжнародна рада торгівельних центрів) в Україні Максим Гаврюшин.

    У 2019 році на український ринок вийде мережа з продажу товарів для будинку IKEA, спорттоварів - Decathlon і The North Face.

    H&M планує відкривати магазини не тільки в Києві, а й в регіонах.

     

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