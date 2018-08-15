Окупований Крим повністю залишився без Visa і MasterCard



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«Генбанк» був останнім банком у Криму, який обслуговував міжнародні платіжні картки

«Генбанк», який базується в окупованому Криму, з 14 серпня заблокував всі карти міжнародних платіжних систем Visa і MasterCard.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

«Генбанк» не буде більше обслуговувати карти Visa і MasterCard, в тому числі й ті, у яких ще не закінчився термін придатності. За цими картками не будуть проводитись жодні операції.

Клієнтам банку пропонують замінити їх на карту платіжної системи «Мир». Її оператором є «Національна система платіжних карт» (НСПК), що належить російському Центробанку.

Зазначається, що «Генбанк», який перебуває під санкціями ЄС і США, був останнім банком у Криму, який обслуговував міжнародні платіжні картки.

Visa і MasterCard заявили про припинення своєї роботи в Криму в грудні 2015 року. Таке рішення було прийнято через санкції США, які забороняють американським компаніям надавати послуги компаніям, які розташовані на території окупованого Криму.

Однак, незважаючи на санкції, кримські банки могли обслуговувати картки міжнародних систем завдяки їхньому запасу, який був випущений до санкцій, і завдяки створеній в Росії НСПК. Ця система дозволяє безперебійно обслуговувати карти банків, що перебувають під санкціями.

Джерело: ТСН