Mastercard запускає послугу зняття готівки на касах магазинів



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Mastercard запускає послугу зняття готівки на касах магазинів

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки

Компанія Mastercard у партнерстві з банками Приватбанк, Ощадбанк і Райффайзен Банк Аваль масштабує послугу «готівка на касі». Із 1 серпня 2020 року послуга стане доступною на касах супермаркетів «Сільпо», «Фора», VARUS, а також на АЗК Wog і Оkko.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

З 1 серпня Приватбанк в партнерстві з Mastercard розширюють в Україні можливості послуги «Готівка на касі» — отримання грошей з банківських карток на касах торгових точок.

Послуга «Готівка на касі» дозволяє держателям карток при оплаті покупок карткою Mastercard будь-якого українського банку отримати зручний і швидкий доступ до готівки просто на касі торгової точки — без необхідності шукати і використовувати банкомат.

Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою на будь-яку суму і повідомити касиру про бажання зняти готівку.

Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки.

Після підтвердження операції касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки.

«Послуга «Готівка на касі» усуває необхідність знімати готівку «про запас», адже тепер це можна зробити в будь-який момент під час покупки там, де зручно. Таким чином послуга відкриває нові можливості для держателів карток і привносить функції, доступні у банківських відділеннях, просто на каси торгових підприємств. Ми вдячні партнерам за підтримку в розвитку сервісу і продовжуємо роботу над тим, щоб послуга зняття готівки на касах в торгово-сервісній мережі стала доступна максимальному числу українців», — зазначив директор з розвитку комерції Mastercard в Україні Валерій Новіков.

Послуга незабаром буде доступна на понад 90 тис. POS-терміналів Приватбанку, Ощадбанку та Райффайзен Банку Аваль у торгових мережах.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня 2020 року власникам платіжних карток стане простіше отримувати готівку з кас підприємств торгівлі, громадського харчування та послуг, що застосовують РРО. Нацбанк удосконалив порядок здійснення та обліку цих операцій.