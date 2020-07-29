Міжнародне рейтингове агентство підвищило кредитний рейтинг «Укрзалізниці»



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Standard & Poor's зазначило, що рейтингова дія відображає зниження боргового навантаження на ліквідність у поточному періоді після підписання «Укрзалізницею» угод з реструктуризації боргу

Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Укрзалізниця» до рівня B- з CCC

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Укрзалізниці до рівня B-. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Одне з провідних міжнародних рейтингових агентств Standard & Poor's підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Укрзалізниця» до рівня B- з CCC», - ідеться в повідомленні.

За словами в.о. голови правління Укрзалізниці Івана Юрика, це підвищення стало наслідком активного впровадження антикризової програми компанії та нещодавньої успішної фіналізації процесу реструктуризації фінансового боргу перед «Ощадбанком», що позитивно позначилось на стані ліквідності компанії та дозволить забезпечити необхідний рівень фінансування поточних видатків.

«У складний для більшості компаній період здатність «Укрзалізниці» дотримуватись взятих на себе зобов’язань додає впевненості інвесторам у її стабільності та надійності кредитних якостей. Рішення S&P — чергове тому підтвердження», — наголосив очільник компанії.

Standard & Poor's зазначило, що рейтингова дія відображає зниження боргового навантаження на ліквідність у поточному періоді після підписання «Укрзалізницею» угод з реструктуризації боргу перед банком.

Разом з тим «негативний» прогноз рейтингу відображає невизначеність саме щодо зовнішнього середовища, у якому перебувають Укрзалізниця та інші компанії.

«Один із пріоритетів стабільної роботи Укрзалізниці — прозорі й сталі відносини з вітчизняними та міжнародними партнерами, у тому числі й стабільне виконання зобов’язань. Впевнений, що ми пройдемо крізь часи фінансової кризи, а антикризова програма Укрзалізниці стане взірцем для інших компаній», — резюмував Юрик.

Як повідомлялося, АТ «Укрзалізниця» 27 липня 2020 року заявило про успішну угоду з реструктуризації близько $200 млн боргу перед АТ «Ощадбанк», що підлягали сплаті 31 липня цього року, на строк до трьох років.

Нагадаємо, 22 липня СБУ заявила про масштабне розкрадання коштів «Укрзалізниці».

До слова, у середині липня Комітет Ради висловив недовіру керівництву «Укрзалізниці». Також нардепи вважають, що внаслідок реформи «Укрзалізниця» має бути розділена на три окремі бізнеси, що дозволить навести лад в роботі компанії.