Майже 160 тис. споживачів газу в Запорізькій області передають показання через Особистий кабінет на сайті 104.ua новини компаній



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Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних

На початок грудня кількість користувачів Особистого кабінету у Запорізькій області досягла160 тисяч. Тільки у листопаді в цьому сервісі зареєструвались більше 1,5 тис клієнтів АТ «Запоріжгаз».

Особистий кабінет функціонує з листопада 2015 року. Це зручний онлайн-сервіс для споживачів природного газу, багатофункціональна інтернет платформа з високим рівнем захисту персональних даних.

«Впродовж 2019 року в Запорізькій області до цього сервісу долучились більше 35 тисяч споживачів газу. Значна частина споживачів зареєструвалися самостійно. Також практичну допомогу в реєстрації клієнтів надають менеджери Центрів обслуговування», - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ «Запоріжгаз» Олег Данилов.

Користувачі сервісу мають цілодобовий доступ до власних даних. Вони можуть передати показання лічильника, дізнатися вартість газу, стан особового рахунку, заплатити за газ онлайн та роздрукувати квитанцію, контролювати стан своїх розрахунків та споживання тощо.

Використовуючи Особистий кабінет та інші онлайн сервіси компанії клієнти економлять свій час та кошти. У них немає потреби відвідувати центри обслуговування клієнтів та чекати в черзі. Цілий ряд послуг споживачі газу можуть отримати дистанційно. Наприклад, керувати своїм газовим запасом, придбаним по акції Твоя енергонезалежність.

Зареєструвати Особистий кабінет можна із власного комп’ютера або у Центрах обслуговування клієнтів. Для цього в Центрах відведені спеціальні «тонкі клієнти». При потребі менеджери ЦОКів допомагають зареєструватися.

АТ «Запоріжгаз» постійно впроваджує сучасні технології та можливості для зручності своїх клієнтів. Крім Особистого кабінету для споживачів газу функціонують мобільні додатки - чат бот 7104 у Viber, 104Mobile та 104 Mobile Light. Зворотній зв’язок маємо також за допомогою смс, телефону, електронної та голосової пошти Контакт центру.