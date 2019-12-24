  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Американці розробили гараж для пікапа Ілона Маска Cybertruck

    • Розсилка
    На сьогодні проект Cybunker перебуває на стадії розробки. Дизайн-студія планує оголосити ціну на гараж на початку 2020 року - Американці розробили гараж для пікапа Ілона Маска Cybertruck
    На сьогодні проект Cybunker перебуває на стадії розробки. Дизайн-студія планує оголосити ціну на гараж на початку 2020 року

    Гараж має 167 квадратних метрів та пристосований для розміщення обладнання й, навіть, вантажівок

    Дизайн-студія з Нью-Йорку (США) розробила гараж для електропікапу Ілона Маска Cybunker. Модульна архітектура повторює дизайн знаменитого Cybertruck.

    Гараж має 167 квадратних метрів та пристосований для розміщення обладнання й, навіть, вантажівок. Також у гаражі Cybunker є і житлова частина.

    Усі комп’ютерні системи та обладнання всередині виконані в стилі Cybertruck. Тут є і автономний повітряний шлюз - спеціально для екстремальних умов. 

    Розробники запевняють, що завдяки жорсткій сталевій структурі й аеродинамічній формі Cybunker здатен опиратися найбільш суворим умовам навколишнього середовища.

    На сьогодні проект Cybunker перебуває на стадії розробки. Дизайн-студія планує оголосити ціну на гараж на початку 2020 року.

    Як раніше повідомлялося, електропікап Tesla Cybertruck Ілон Маск представив в листопаді цього року.

    Як заявив сам глава Tesla, кузов моделі виконаний з матеріалів, що застосовуються для виробництва ракет SpaceX.

    США ціни технології Tesla Ілон Маск SpaceX архітектура гараж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ