Американці розробили гараж для пікапа Ілона Маска Cybertruck



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На сьогодні проект Cybunker перебуває на стадії розробки. Дизайн-студія планує оголосити ціну на гараж на початку 2020 року

Гараж має 167 квадратних метрів та пристосований для розміщення обладнання й, навіть, вантажівок

Дизайн-студія з Нью-Йорку (США) розробила гараж для електропікапу Ілона Маска Cybunker. Модульна архітектура повторює дизайн знаменитого Cybertruck.

Гараж має 167 квадратних метрів та пристосований для розміщення обладнання й, навіть, вантажівок. Також у гаражі Cybunker є і житлова частина.

Усі комп’ютерні системи та обладнання всередині виконані в стилі Cybertruck. Тут є і автономний повітряний шлюз - спеціально для екстремальних умов.

Розробники запевняють, що завдяки жорсткій сталевій структурі й аеродинамічній формі Cybunker здатен опиратися найбільш суворим умовам навколишнього середовища.

На сьогодні проект Cybunker перебуває на стадії розробки. Дизайн-студія планує оголосити ціну на гараж на початку 2020 року.

Як раніше повідомлялося, електропікап Tesla Cybertruck Ілон Маск представив в листопаді цього року.

Як заявив сам глава Tesla, кузов моделі виконаний з матеріалів, що застосовуються для виробництва ракет SpaceX.

