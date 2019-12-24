Нафтогаз: ціну на газ з нового року можна вибрати до 30 грудня



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Кінцева ціна залежить від регіону й відповідного тарифу на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно

З нового року для споживачів діятимуть дві ціни на газ від НАК «Нафтогаз України» - квартальна та щомісячна. До 30 грудня є опція вибору, за якою ціною купувати газ впродовж опалювального сезону. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Для зручності побутових споживачів НАК «Нафтогаз України» продовжила термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни на кілька днів – з 24 грудня до 30 грудня 2019 року», - зазначили у компанії.

Також у НАК нагадали різницю між квартальною та щомісячною ціною:

квартальна ціна зафіксована на рівні 5 500 грн за тис. куб. м (без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки газзбутів). Вона встановлюється автоматично до кінця опалювального сезону і не змінюється;

щомісячна ціна у січні 2020 року теж буде на рівні 5 500 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, націнки газзбутів та транспортних витрат). Але у наступних місяцях ціна може бути і вище гарантованої ціни, і нижче. Це залежить від багатьох зовнішніх факторів, серед яких і ціни на газ у Європі.

«Кінцева ціна залежить від регіону й відповідного тарифу на розподіл, який встановлює НКРЕКП, а також від націнки, яку встановлює кожен газзбут самостійно», - додали у Нафтогазі.

«Щоб відмовитись від гарантованої квартальної ціни – зверніться, будь ласка, до своїх регіональних збутових компаній до 30 грудня. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах опція відмови буде доступна до 30 грудня. Акцентуємо, якщо ви відмовитесь від гарантованої квартальної ціни, повернутися назад в програму після 30 грудня можливості не буде», - наголосили у компанії.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.